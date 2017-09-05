Vagon eylül sayısı raflarda yerini aldı!

Eylül hüznü; Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtiz gibi iki büyük sanatçının aramızdan ayrılışıdır bizler için. Nice güzel işlere birlikte imza atmış, hayat yolunda birbirlerinin yoldaşı olmuş iki güzel insanın eylülü seçmesi tesadüf değildir elbet. Eylül kapağımız için Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtiz’i seçmemiz gibi…

Yılmaz Güney’in cezaevi arkadaşı Avni Bektaş’ın Yılmaz Güney ile anılarını paylaştığı “Cezaevi Arkadaşım Yılmaz Güney” yazısı ile giriş yapıyoruz bu ay. Hemen ardından Cemil Gözel “Sinemada Lümpenleşme ve Yılmaz Güney” yazısıyla Yılmaz Güney sinemasını anlatırken Cemil Atik “Güney ve Kurtiz” yazısıyla Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtiz sinemasını işliyor. Şebnem Sönmez iki büyük ustanın arasında geçen hayatını hikâyeleştiriyor bizler için “Arasında” yazısıyla…

Ahmet Ümit; her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da bizlere eşlik ediyor “İnsan Ruhunun Karanlık Yüzü: Patricia Highsmith” yazısıyla ve Sevinç Erbulak “Yuvadan Ayrılmak” adlı hikâyesiyle, yarattığı ütopik dünyada bizleri sarsıyor.

Kamil Ateşoğulları’nın yazdığı “Bozkırın Tezenesi- Neşet Ertaş” yazısı sayesinde Neşet Ertaş’ın hayatına dokunuyor ve unutulmaz türkülerine eşlik ederken buluyoruz kendimizi. Baba Hikâyeler köşemizde Abit Dursun, babası Turan Dursun’u anlatıyor bizler için. Türk Halk Müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ruhi Su’yu eylül ayında anmadan olmazdı tıpkı sanat güneşimiz Zeki Müren’i anmadan olmayacağı gibi… Seyit Aydoğan “Zeki Müren Hakkında” köşesinde Zeki Müren’in tüm bilinmeyenlerini yazdı.

Julia Ortay “Dünyalı” hikâyesiyle bizlere eşlik ederken Oya Ergün “21. Yüzyılda Sanatçı” yazısıyla “sanat” ve “sanatçı” kavramını irdeliyor.

Vagon bu ay yine dopdolu içeriğiyle tüm D&R- Migros ve seçkin kitapçılardaki raflarda sizi bekliyor anlayacağınız!

Yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

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